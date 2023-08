Un uomo di 57 anni è annegato stamattina nel fiume Brembo a San Pellegrino Terme: a dare l'allarme, attorno alle 9,30, è stato un passante che ha notato il corpo nell'acqua all'altezza di via Moro. Il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'ipotesi è che sia caduto in acqua poco a monte, dove forse si stava rinfrescando oppure per un malore. Il cinquantasettenne viveva nella zona.



