Bazar di droga in casa, arrestato dai carabinieri di Monza

I carabinieri della Compagnia di Monza, hanno arrestato un 28 enne di Arcore che in casa aveva un notevole quantitativo di droghe varie.

L'indagine è iniziata quando è stato fermato a Monza da una pattuglia della Sezione radiomobile, mentre, a bordo di autovettura, aveva un chilo di ketamina.

I militari hanno deciso di controllare anche la sua abitazione ma l'uomo si è barricato in casa, impedendo loro l'accesso. Quando hanno forzato il portone e fatto irruzione , il giovane stava cercando di disfarsi di 36 grammi di cocaina, 226 di hashish, 200 pastiglie di ecstasy, 5 di ecstasy, 35 di ketamina, e anche di nove fiale di liquido thc.

In camera da letto gli sono stati sequestrati materiale per il confezionamento e 7.000 euro in contanti.

Lo stupefacente sarà inviato in laboratorio per le analisi qualitative. L'uomo è ora in carcere in attesa della convalida dell'arresto.



