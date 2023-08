Risucchiato da un ventilatore, morto un ingegnere a Senago

Un ingegnere progettista di 50 anni è morto oggi nel milanese: è stato risucchiato da un grande ventilatore, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione e collaudo alla Acovent srl di Senago, società che progetta ventilatori assiali e ventilatori centrifughi industriali. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Da quanto si è saputo, il 50enne stava lavorando, assieme ad un collega, su quel ventilatore della grandezza di quattro metri per quattro, quando è stato risucchiato dal macchinario. Macchinario posto ora sotto sequestro nelle indagini coordinate dal pm di turno Cecilia Vassena e di cui si occupa anche la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento 'ambiente, salute, sicurezza, lavoro' guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia e potrebbero poi essere effettuate delle iscrizioni di responsabili dell'azienda di Senago e della ditta esterna per cui lavorava il 50enne, anche a garanzia per tutti gli accertamenti.

