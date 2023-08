Regione Lombardia ospiterà l'European Business & Nature Summit

L'11 e 12 ottobre 2023 Palazzo Lombardia ospiterà l'European Business & Nature Summit organizzato dalla Commissione europea. Un'occasione "di confronto importante e utile allo sviluppo delle politiche su scala europea dedicate alla biodiversità" commenta l'assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione.

L'obiettivo degli incontri "è favorire il dialogo con il mondo delle imprese e della finanza" aggiunge Maione, sottolineando che "nel contrastare la perdita della biodiversità, le grandi aziende e le istituzioni finanziarie hanno un ruolo determinante".

La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni vanno effettuate sul sito ufficiale dell'European Business & Nature Summit 2023. Per la sessione plenaria è prevista la traduzione simultanea, mentre le sessioni tematiche si svolgeranno esclusivamente in lingua inglese.

"Il mio auspicio - conclude Maione - è che la partecipazione delle imprese italiane e delle organizzazioni di categoria possa dare una lettura alla Commissione europea finalizzata all'aggiornamento delle politiche in materia ambientale. Il tutto con una formula che consenta la crescita delle imprese e dell'economia lombarda a fronte di grandi e generosi sforzi in materia di riconversione a un'economia circolare e sostenibile".





