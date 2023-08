Polizia recupera camper rubato a famiglia belga sul lago di Como

Disavventura a lieto fine per una famiglia proveniente dal Belgio che il 17 agosto aveva deciso di trascorrere una giornata sul lago di Como e ha parcheggiato il costoso camper in via Borgovico, in città, che è stato rubato.

Dopo la denuncia presentata in Questura, gli agenti hanno avviato le ricerche; i dati inseriti nel database Interforze del Ministero sono stati diramati a tutte le pattuglie sul territorio italiano.

Con i dati scaricati in tempo reale da un sistema GPS, installato nel mezzo, gli agenti hanno visto il percorso effettuato, trovato il camper e interessato la stazione dei Carabinieri di Buccinasco (Milano) che lo hanno trovato fermo in un parcheggio pubblico, con qualche danno alle serrature, qualche oggetto mancante, ma senza paritcolari danni.

E' stato restiuito alla famiglia belga che ha ringraziato i poliziotti.



