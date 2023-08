Per chi prende il volo Trieste-Milano sosta auto -50%

Dal prossimo 1/o settembre saranno attivi i nuovi voli di collegamento Trieste Airport - Milano Linate, operati con jet della flotta ITA Airways da 144/148 posti, anche nel fine settimana. Per l' occasione, Trieste Airport attiva una promozione parcheggi: in settembre i passeggeri che utilizzeranno i parcheggi P3 e P7 (multipiano coperto) potranno usufruire dello sconto del 50% sulla tariffa base. I biglietti per/da Milano Linate sono in vendita per il periodo 1 settembre 2023 - 29 marzo 2024 sul sito www.ita-airways.com con due voli al giorno dal lunedì al venerdì (da Trieste alle 7:30 e alle 13:00 e da Milano alle 11:15 e alle 20:05), uno il sabato (da Trieste alle 8:00) e uno la domenica (da Milano alle 20:05).

I biglietti prevedono tariffe ridotte per i residenti in Fvg (tetto massimo di 55 euro per tratta escluso tasse se acquistato prima di 10 giorno dalla data di partenza e 125 euro per tratta escluso tasse se acquistato nei 10 giorni prima della data di partenza), i biglietti per gli studenti under 27 residenti in Fvg e per passeggeri over 65 residenti in Fvg che viaggiano per motivi di salute (con tetto massimo di 49 euro per tratta escluso tasse indipendentemente dalla data di acquisto) saranno inizialmente distribuiti via call center (al numero 800936090 - tasto di selezione 8 per la continuità territoriale) senza oneri economici aggiuntivi.

Per l'Amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo, "i nuovi voli da/per Milano Linate sono stati dimensionati per offrire un prodotto ad orari utili per chi viaggia per lavoro/studio ad un costo estremamente accessibile.

In aeroporto si arriva comodamente con i servizi di trasporto pubblico e con questa iniziativa desideriamo proporre un servizio completo di agevolazione anche per i viaggiatori che scelgono le aree parcheggio di Trieste Airport. Dal Fvg si potrà raggiungere Milano in tempi e costi vantaggiosi con un elevato livello di qualità dell'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri".



