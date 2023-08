L'Ucraina festeggia l'indipendenza al Castello Sforzesco

L'Ucraina a Milano festeggerà il giorno della sua indipendenza al Castello Sforzesco con uno spettacolo creato appositamente per l'occasione e per lo spazio del monumento che rappresenta la storia della città.

In 'Musica scolpita nella pietra' è un castellano, dopo l'orario di chiusura a raccontare a una ragazza quanto è accaduto dentro le mura, e dunque la storia degli Sforza, e il legame fra il Ducato di Milano e l'Ucraina.

E' questo l'inizio della performance ideata da Tetiana Zilinska, che alle 21 del 24 agosto animerà il Cortile delle Armi unendo storia, arte e musica con un programma di brani italiani e ucraini, da Verdi a Kos Anatolskiy, da Puccini a Skoryk.

"Dopo anni di preparazione, è un onore debuttare il 24 agosto, la nostra festa nazionale" ha spiegato Iryna Luts, Presidente dell'associazione "Ucraina Più - Milano APS", organizzatrice con la collaborazione di "Media Vision Theatre" dell'evento che fa parte della rassegna "Estate al Castello 2023", con il patrocinio dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia, del Consolato Generale d'Ucraina a Milano. "Siamo orgogliosi - ha aggiunto - di aver riunito i talenti artistici di diverse nazioni, un Maestro pianista giapponese, cantanti lirici, attori italiani e ucraini, per far scoprire al pubblico il legame antico tra i nostri Paesi".





