Cinquantenne precipita in un dirupo e muore in Valtellina

Un'altra disgrazia oggi sulle montagne della Valtellina, dove ha perso la vita un uomo di 51 anni che, secondo le prime informazioni, è precipitato in un dirupo mentre percorreva un sentiero nei boschi delle alpi Orobie, in territorio comunale di Tartano.

Sul luogo della disgrazia stanno ancora operando i volontari del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna stazione di Morbegno con i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco. Informati dell'accaduto i carabinieri e la Procura di Sondrio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 e l'elicottero di Elisondrio sta raggiungendo il luogo per il recupero del corpo senza vita.



