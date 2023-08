Bertolè: 'I minori stranieri raddoppiati in tre anni'

A Milano sono raddoppiati nell'arco degli ultimi tre anni i minori stranieri non accompagnati che cercano accoglienza in città. Sono 1.300 e rappresentano l'8/10% di tutti coloro che si trovano sul territorio nazionale.

"Abbiamo assistito ad un aumento costante - ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolè all'ANSA -, il sistema cittadino di accoglienza è saturo tanto che dobbiamo accompagnarli anche fuori Regione, a Pordenone, a Udine a Genova ad esempio".

Molti di questi giovanissimi arrivano a Milano perché è una città attrattiva e perché sanno che troveranno servizi di accoglienza: "molti minori arrivano in Italia con già scritto su un biglietto il nome della città di Milano e anche della struttura di accoglienza - ha proseguito l'assessore -, però non può funzionare così, noi chiediamo che ci sia una regia nazionale che si occupi della redistribuzione perché di fatto sono i minori che adesso decidono come spostarsi e dove andare".

A questi ragazzi "serve un percorso di accoglienza di qualità - ha sottolineato - perché si trovano in una fase della vita delicata. L'approccio emergenziale deve essere superato da parte del governo perché ormai stiamo parlando di un fenomeno che è strutturale e serve programmazione".

Sono decine a Milano le comunità che accolgono i minori stranieri non accompagnati ma adesso "il sistema di accoglienza è saturo, mancano operatori e luoghi di accoglienza - ha concluso -, c'è proprio una fatica del territorio e questo non possiamo permettercelo perché deve essere un'accoglienza di qualità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA