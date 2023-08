Al via gli scavi archeologici in alta Valtellina

Sono iniziati gli scavi archeologici alla Malga di Valle dell'Alpe, in territorio comunale di Valfurva, alta Valtellina, con l'obiettivo di individuare e portare alla luce le tracce lasciate dai più antichi cacciatori che frequentarono l'area della Val di Gavia tra 10mila e 8mila anni fa, alla fine dell'ultima era glaciale.

La presenza di strumenti in selce nell'area del Gavia fu segnalata per la prima volta alla fine degli anni Settanta da ricercatori del Museo Tridentino di Storia Naturale e confermata dagli scavi condotti dal Consiglio Superiore delle Ricerche e dall'Università degli Studi di Milano nel 1992. Più recentemente Giuseppe Cola, instancabile frequentatore delle alte quote, ha segnalato in più occasioni il rinvenimento di altri manufatti.

Proprio queste nuove segnalazioni hanno spinto la Soprintendenza a incaricare una ditta specializzata di effettuare le ricerche che si stanno svolgendo in questi giorni a Malga dell'Alpe.

Questo è solo il primo passo di un articolato progetto di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico della Valle di Gavia, promosso congiuntamente dalla Soprintendenza, dal Parco Nazionale dello Stelvio e dal Comune di Valfurva. Questi luoghi conservano, infatti, le testimonianze antichissime di ripetuti contatti avvenuti tra i diversi versanti delle Alpi.

Per esempio, i piccoli strumenti in pietra, punte di freccia e lame di piccoli coltelli, abbandonati dai cacciatori mesolitici e rinvenuti sul Gavia sono prevalentemente realizzati in selce, materiale che non esiste nei dintorni e che fu prelevato piuttosto lontano, nelle Prealpi lombarde e nella Valle dell'Adige. Queste ricerche sono particolarmente importanti perché consentono anche di raccogliere informazioni sui cambiamenti climatici, che si sono succeduti in queste aree dalla fine dell'ultima glaciazione, circa 12mila anni fa.





