A Milano riaprono altre 18 aree verdi dopo il nubifragio

A Milano da domani riaprono altre 18 aree verdi che erano state chiuse da un'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, dopo il violento nubifragio che ha colpito la città lo scorso 25 luglio.

Si tratta, per citarne solo alcuni, dei giardini civici recintati di via Terraggio e di via Privata Grado, del campo giochi tra viale Omero e via Osimo e di otto giardini siti nel Municipio 5: il parco di via dell'Assunta, il parco Autieri d'Italia di via Marco d'Agrate, l'area verde tra viale Ortles e via Arcivescovo Calabiana, il parchetto di via Verro, il parco comunale di via Ripamonti-Monti Sabini, il parco di corso San Gottardo, le aree verdi di via San Bernardo e di via Giulio Carcano.

Sono 47 gli spazi restituiti alla cittadinanza dopo i danni dal maltempo e anche questi ultimi tornano fruibili in seguito alle indagini e manutenzioni per garantire la sicurezza di tutti. Un risultato, spiega il Comune di Milano, raggiunto grazie al lavoro senza sosta di tecnici e agronomi che stanno portando a termine le operazioni di ripristino (interventi di abbattimento, potatura e bonifica) e le successive relazioni di fruibilità e sicurezza.



