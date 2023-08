A Milano il Festival del Documentario Visioni dal Mondo

Si terrà dal 14 al 17 settembre a Milano il nono Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l'appuntamento con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.

"Il tema scelto quest'anno, "Ascoltare con gli occhi", è un invito a porre attenzione con tutti nostri sensi e con il cuore, per comprendere nel profondo i film documentari che raccontano la vita con un linguaggio completamente libero. Perché un vero osservatore è colui che ascolta anche attraverso gli occhi. - ha commentato Maurizio Nichetti - In un mondo audiovisivo in cui anche i cartoni animati per bambini seguono ritmi frenetici, alla continua ricerca di "adrenalina per gli occhi" noi pensiamo si debba tornare all'ascolto delle storie per saperle comprendere per poterle condividere." Sono 38 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. Sarà Roberto Andò, regista e scrittore, l'ospite d'onore del Festival con un incontro in programma sabato 16 settembre al Teatro Litta.



