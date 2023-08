Milan: Cardinale, siamo qui per vincere a lungo

"RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere in modo intelligente, perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta". A dirlo è Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, a Bologna per la prima di campionato del suo Milan. "Non volevo mancare per un inizio di stagione che si prospetta più che mai ricco di sfide - dice ancora -, sia in Italia che in Europa. Il nostro obiettivo è di continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci".



