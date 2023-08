Disabile esclusa dal concerto di Taylor Swift, Locatelli 'divertirsi è un diritto'

"Assistere ad un concerto, vedere uno spettacolo e divertirsi sono un diritto di tutti. A settembre istituirò, presso il ministero della disabilità, un tavolo di lavoro per un confronto serio e approfondito con tutti i principali soggetti coinvolti e interessati al tema". Lo annuncia la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook, dopo che una 35enne milanese in sedia a rotelle, esclusa dal concerto di Taylor Swift perché disabile anche se ha pagato un biglietto Vip fronte palco da 300 euro, ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere agli organizzatori dell'evento che si terrà il 13 e 14 luglio 2024 a San Siro di aggiungere un'ulteriore pedana per permettere a tutti i disabili di assistere al concerto.

"Per migliorare l'accessibilità e non solo - scrive la ministra - serve garantire la piena fruizione e partecipazione di tutti agli eventi musicali e ricreativi, alla vita! Sono convinta che possiamo fare di più e meglio per garantire il diritto di tutti a trascorrere il proprio tempo ricreativo in libertà e autonomia e anche perchè ciascuno possa vivere meglio e coltivare le proprie passioni!".



