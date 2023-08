Borseggiano turisti in centro a Milano, polizia li arresta

Hanno approfittato della copiosa presenza di turisti a Milano per cercare di metter a segno un furto in un fast food di via Orefici, nel pieno centro del capoluogo lombardo.

Per questo, gli agenti della Squadra Mobile della sezione specializzata nel contrasto ai reati predatori hanno arrestato sabato pomeriggio tre peruviani, un uomo di 40 anni e due donne di 24 e 38 che avevano rubato un marspusio a una famiglia di turisi seduti al tavolo del locale. I tre erano già stai notati dai poliziotti aggirarsi vicino alle vetrine di alcuni locali mentre si telefonavano per scegliere le vittime. Una volta nel fast food hanno operato una manovra diversiva, sembra ormai consolidata, mettendosi in diversi posti del locale mentre una delle donne ha finto di andare in bagno per distrarre il personale. Sono così riusciti a rubare un marsupio all'uomo con moglie e figlio.

I poliziotti della Squadra Mobile li hanno fermati subito dopo e arrestati. L'uomo è stato anche indagato per ricettazione perché nella sua borsa aveva uno smartphone risultato rubato un paio di ore prima in piazza Duomo a una cittadina brasiliana.





