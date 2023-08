A Milano debutta Imagine, Festival delle Connessioni Umane

Teatro, musica, danza, dj set e laboratori per la prima edizione di Imagine 2023, il Festival delle Connessioni Umane che si terrà in piazza Olivetti, a Milano, dal 29 agosto al 3 settembre. Ideata e organizzata dal Teatro Carcano, la manifestazione è a ingresso totalmente gratuito ed è diretta da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 dello stesso teatro.

Il Festival debutta in un periodo in cui Milano è ancora "in vacanza", e ridotte sono le possibilità di incontro. L'auspicio degli organizzatori è quello di iniziare un lavoro sul quartiere per generare un miglioramento della qualità di vita e una maggiore coesione sociale. Oltre ad assistere agli spettacoli ci sarà infatti la possibilità di partecipare a laboratori a camminate narrative e a momenti conviviali. "Lo spettacolo serale - chiosa Sinigaglia - non è più centrale come lo era un tempo. Possiamo ascoltare e vedere migliaia di storie con un semplice click. Ciò che però non possiamo fare è incontrare gli altri. Questo lo possiamo fare in maniera completa solo a teatro, nel qui e ora convenuto per l'incontro, che diventa innanzitutto lo spazio, qualsiasi esso sia, che permette e definisce l'incontro, la prossimità sociale, il corpo a corpo.

Così il teatro combatte l'alienazione contemporanea, la solitudine del gesto, la frammentazione della polis".

Tra i 28 eventi in programma, Arianna Scommegna ne 'La vita davanti a sé' tratto dal romanzo di Romain Gary; 'Camillo Olivetti - alle radici di un sogno' con Laura Curino; il Balletto Teatro di Torino con 'Il corpo sussurrando'; il laboratorio di movimento creativo Imaginary in Motion della compagnia Fattoria Vittadini; un concerto affidato all'ensemble Sentieri selvaggi guidato dalla bacchetta di Carlo Boccadoro, con musiche di Michael Nyman e Philip Glass.



