Rissa a Milano tra una ventina di persone, sette fermati

Una rissa che ha coinvolto una ventina di persone, tutti cittadini regolari del Bangladesh, è scoppiata ieri pomeriggio intorno alle 16 a Milano, in via Pascal.

Non appena la polizia è arrivata sul posto, i partecipanti - di età compresa tra i 20 e i 53 anni - hanno provato a fuggire.

Gli agenti sono però riusciti a fermarne sette, due dei quali hanno riportato lievi escoriazioni.

La lite, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere cominciata per futili motivi. Le persone fermate, che non avevano armi e sono ora indagate per rissa, erano tutte regolari e senza precedenti, ad eccezione di un uomo di 37 anni, regolare ma con precedenti.



