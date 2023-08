Un incendio è scoppiato questa notte in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Bisnati, vicino al parco Nord di Milano per cause ancora da accertare.

Intorno alle due, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile di otto piani. Le fiamme sono state domate e le persone sono rientrate negli appartamenti, con l'eccezione del sesto e settimo piano, dichiarati inagibili.





