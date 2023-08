Mazzone: Pirlo,mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore

"Mi piace ricordati così. Ti devo tanto. Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescere come uomo e come calciatore. Ancora una volta grazie di tutto Carletto". Con questa frase, l'emoticon di un cuore, Andrea Pirlo, che ha sempre detto di dovere molto a Carlo Mazzone che lo inventò 'regista', ricorda sul social X il suo allenatore. Il campione del mondo 2006 posta anche la foto di un Mazzone rabbioso che, mentre una persona cerca di trattenerlo, in tuta del Brescia corre verso la curva dei tifosi dell'Atalanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA