Inter; Inzaghi, soddisfatto per gara importante

"Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto, ho visto entusiasmo e questo mi piace. È stato una vittoria che volevamo, abbiamo fatto molto bene e ho tratto spunti positivi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza. "Abbiamo cambiato tantissimo, sia per scelta societaria che per qualche scelta anche individuale dei giocatori, si vede una squadra che ha automatismi - ha proseguito -. Manca ancora qualcosa per completare la rosa, la società sta lavorando al massimo perché dobbiamo ancora puntellare la squadra, abbiamo il dovere e l'obbligo di rendere felici i nostri tifosi".

"Sappiamo che in difesa siamo scoperti, sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione e bisogna sempre stare attenti.

Come l'anno scorso ho chiesto 20 giocatori e tre portieri, abbiamo perso giocatori importanti, cinque tra i migliori in Italia, è in atto un cambiamento però ho visto i ragazzi lavorare con entusiasmo e sorriso", ha concluso Inzaghi.



