trovato morto in casa di un'amica

I carabinieri di Pavia hanno avviato un'indagine sulla morte di Fabio Friggi, 44 anni di Motta Visconti (Milano), trovato privo di vita e con il cranio fratturato in casa di una sua amica a Trivolzio (Pavia), nel Pavese. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nel pomeriggio di ieri, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

La donna, che vive nella casa insieme alla madre, ha riferito di avere trovato l'amico morto al suo risveglio. Il corpo si trovava ai piedi delle scale interne dell'appartamento. La sorella della vittima ne aveva denunciato la scomparsa su Facebook, poche ore prima.

Secondo alcune indiscrezioni, in attesa di conferma, sarebbero state rinvenute macchie di sangue in altre zone della casa. E' stato disposto il sequestro dell'abitazione per consentire altri accertamenti. Il cadavere del 44enne è stato trasportato all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia: l'autopsia potrà chiarire se le lesioni al cranio siano compatibili con una caduta dalle scale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA