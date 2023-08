Emessi 10 Daspo per i tifosi Triestina e Aurora Pro Patria

Scavalcamento delle balaustre, invasione di campo e tentativo di aggirare lo schieramento delle forze dell'ordine per trovare lo scontro frontale, tanto cercato, con i "rivali" che, dal canto loro, aveva accettato la sfida. Per questo il Questore della Provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, ha disposto 10 D.A.Spo., della durata da 1 a 8 anni per 10 tifosi di "Aurora Pro Patria" e "U.S.

Triestina 1918".

I provvedimenti sono relativi agli atti vandalici avvenuti all'incontro "F.C. San Giuliano City - U.S. Triestina 1918", disputato allo stadio "Ferruccio" di Seregno, valevole i Play Out di ritorno del campionato di Serie C - Girone A, del 13 maggio , decisivo per la permanenza in Serie C e vinto dalla Triestina.

Prima della partita tra le tifoserie era cominciato uno scambio di insulti, cori, minacce con accensione di petardi, fumogeni e fuochi pirotecnici. Al termine poi solo cariche di "alleggerimento" e lancio di lacrimogeni delle forze dell'ordine hanno scongiurato uno scontro.

Gli ultras della Triestina erano supportati da quelli dell'Aurora Pro Patria 1919, società calcistica con loro gemellata, giunti numerosi, dalla provincia di Varese.

Gli Agenti della DIGOS e dell'Anticrimine della Questura di Monza e Brianza al termine di indagini compiute anche con le Squadre Tifoserie Digos di Varese e Trieste, hanno identificato i tifosi facinorosi ed emesso 6 D.A.Spo. nei confronti dei supporter della "Aurora Pro Patria 1919" - di durata da uno a 8 anni; e 4 per i tifosi triestini, da 3 a 7 anni. Hanno tutti tra i 22 e i 52 anni, resiedono tra le provincie di Varese e di Trieste; sei sono recidivi. Per alcuni è scattato anche l'obbligo di firma, convalidato dal GIP del Tribunale di Monza.





