Contro il caroaffitti, a Milano le tende ritornano in piazza

Gli universitari, e non solo, tornano in piazza con le tende per protestare contro il caro affitti, come avevano già fatto lo scorso maggio.

A Milano, in piazza Leonardo Da Vinci, cioè davanti alla sede del Politecnico dove tutto è cominciato, il prossimo 16 e 17 settembre è infatti in programma una assemblea nazionale delle tende in piazza.

Sappiamo bene che è riduttivo limitare la nostra lotta alle sole Università e non abbiamo la pretesa di rappresentare tutti i soggetti sociali in difficoltà; ci sembra quindi necessario un momento di confronto nazionale per conoscerci e darci delle prospettive di lotta comuni! "In questi mesi il Governo (nazionale e regionale) e il Comune di Milano non hanno mostrato alcun interesse concreto per i nostri bisogni, ci hanno bombardato solo di falsi e roboanti annunci sui giornali o di iniziative di facciata" spiegano gli organizzatori che invitano tutti a partecipare alla due giorni di "discussione e di lotta" su tre temi principali: abitare l'università, Spazi e comunità alternative e Gentrificazione.

