Caso di Dengue nel Lodigiano, disinfezione e ordinanza

Disinfestazione straordinaria delle strade, sospensione delle donazioni di sangue: dopo che un settantenne di Castiglione d'Adda, nel Lodigiano, è risultato positivo alla Dengue, malattia infettiva trasmissibile attraverso la puntura di insetti in particolare la zanzara Aedes, il sindaco Costantino Pescatori ha firmato una ordinanza con una serie di divieti e prescrizioni.

Si va dal divieto di lasciare contenitori in cui si può raccogliere acqua piovana o acqua stagnante sia in luoghi pubblici che privati, alla richiesta di "tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere", Al cimitero, infine, viene ordinato, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, di riempire i vasi portafiori con sabbia umida al posto dell'acqua. E, in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto".



