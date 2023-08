Inzaghi: 'Volevo Lukaku e dispiace per come è finita'

"Lukaku? Lo ringrazio per quello che ci ha dato, l'ho voluto io con tutte le forze l'anno scorso e lo avrei rivoluto quest'anno ma ha fatto una scelta diversa.

Dispiace per come è finita perchè era sto riaccolto dalla famiglia Inter nel migliore dei modi" .Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza che aprirà ufficialmente la stagione dei nerazzurri.

"In questo momento i quattro attaccanti che ho a disposizione stanno lavorando bene. Lautaro e Correa li conoscete, Thuram e Arnautovic sono nuovi ma li conosciamo, sono di caratura e devono assicurarci i gol che Lukaku e Dzeko ci hanno assicurato lo scorso anno. Si integrano bene con gli altri due, c'è grandissima fiducia da parte di tutti e per come stanno lavorando".



