In monopattino con un chilo di cocaina, arrestato

Circolava in monopattino con un panetto da un chilo di cocaina e in casa gli agenti della Questura di Como ne hanno trovati altri dieci. E' stato così arrestato un albanese di 29 anni che a bordo di un monopattino percorreva le vie del comune di Albavilla ed è stato controllato perché gli agenti avevano notato il suo fare sospetto E' stato infatti trovato in possesso di un panetto di un chilo di cocaina.

La perquisizione in casa sua ha consentito di sequestrare altri dieci panetti di droga per un totale di circa undici chili.

L'uomo, residente ad Albavilla, è ora in carcere a Como.





