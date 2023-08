Guida ubriaco, fermato 2 volte di notte dalla stessa pattuglia

Era stato fermato da una pattuglia della stradale lungo la strada statale 36 per la prima volta alle 3.30 della notte tra sabato e domenica scorsi, con un tasso alcolemico che era quasi sei volte oltre il limite di legge.

Denunciato per guida in stato d'ebbrezza, gli era stata subito ritirata la patente e la sua auto era stata affidata a una persona di sua conoscenza. La pattuglia che lo aveva controllato a Sesto San Giovanni ha notato la stessa auto un'ora e mezza dopo, a meno di 2 chilometri. E gli agenti si sono stupiti non poco di vedere lo stesso uomo alla guida, ancora ubriaco, 5 volte oltre i limiti di legge.

Oltre alla doppia contestazione dell'ipotesi penale più grave per la guida in stato d'ebbrezza, le sanzioni sono state anche la guida con patente sospesa e il fermo del veicolo per 3 mesi.

Oltre al procedimento penale, ora l'uomo andrà incontro alla revoca della patente di guida e all'applicazione delle sanzioni amministrative fino a oltre 8.000 Euro.



