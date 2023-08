Dopo il maltempo, controllo in elicottero sull'autodromo di Monza

Dopo la bufera di luglio che ha causato la caduta di molti alberi fra Monza e Milano, questa mattina il questore di Monza Marco Odorisio, il direttore generale dell'Autodromo Alfredo Scala, l'ad operativo Sias Umberto Andreoletti hanno effettuato un sopralluogo con l'elicottero sull'area.

"Dall'esito della ricognizione aerea - sottolinea una nota della Questura - si è potuto riscontrare la messa in sicurezza non solo delle aree prospicienti alla pista ma anche di quelle che saranno interessate dal transito e dalla permanenza delle centinaia di migliaia di appassionati che raggiungeranno l'Autodromo di Monza in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA