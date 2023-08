A Varese vietati alcolici di sera nelle zone della Movida

Vietato bere e portare con sé (se non per trasportare a casa) alcolici e superalcolici in alcune zone di Varese dalle 18 alle 6 e vietata anche la vendita da asporto: il sindaco Daniele Galimberti ha firmato una ordinanza che sarà valida dal 22 agosto al 30 settembre contro la Malamovida.

In piazza Repubblica, via Avegno, via Medaglie d'oro, via Piave, piazza Trento e Trieste, via Casula, via Adamoli, viale Milano, via Como, via Morosini, piazza XX settembre, via Orrigoni e via Mazzini sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore (non solo nei negozi ma anche nei distributori automatici). E sarà vietato anche consumare o detenere tutti i tipi di alcolici "nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze" tranne che ai tavolini dei locali".

"È volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche" si legge nell'ordinanza che sottolinea anche l'esigenza di "assicurare la civile e pacifica convivenza" e il "benessere psicofisico" connesso "con il riposo e la quiete".

Per chi non rispetterà i divieti sono previste multe da 25 a 500 euro.



