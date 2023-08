A Milano cittadini volontari per pulire parchi dopo nubifragio

Il Comune di Milano lancia un appello ai milanesi per diventare volontari del verde in mondo da riportare giardini e parchi alla piena fruibilità dopo i danni del nubifragio che ha colpito la città la notte tra il 24 e il 25 luglio. Si chiama 'Insieme per il verde' la campagna che l'assessorato alla Partecipazione ha lanciato per coinvolgere i cittadini e le associazioni nella pulizia della città, attraverso la raccolta di foglie, rametti e detriti rimasti nei parchi e negli spazi verdi, una volta che saranno terminati gli interventi di messa in sicurezza.

Nelle scorse settimane e fino ad oggi le squadre di vigili del fuoco, protezione civile, insieme ad Amsa, Atm, Nuir, MM e consorzio Avr sono intervenuti per contenere e risolvere le situazioni di maggiore emergenza, per il ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, come l'accessibilità degli edifici scolastici. In questa fase sarà necessario il contributo di tutti. Così a partire dal 28 agosto e fino al 17 settembre, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, qualsiasi cittadino maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori, mentre i 16 e 17enni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori) potrà offrire il proprio contributo candidandosi con un form sul sito del Comune di Milano.

I volontari saranno impegnati nella raccolta di foglie, rami e detriti e, in generale, in attività di pulizia e ripristino delle aree veri nell'ambito di parchi cittadini dopo gli interventi di messa in sicurezza degli stessi da parte delle autorità competenti. Le squadre saranno coordinate dalle Guardie Ecologiche Volontarie. "Appena è stato chiaro che ciò che era accaduto avrebbe lasciato segni profondi nella nostra città - dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde e Ambiente), Gaia Romani (Partecipazione) e Marco Granelli (Sicurezza) - abbiamo tutti iniziato a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte di tanti cittadini e cittadine che volevano dare una mano. Il nostro primo pensiero è stato quello di non disperdere la generosità dei milanesi che sempre in questi casi si manifesta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA