Tragedia sul lago d'Iseo nel pomeriggio di oggi: un ragazzo di 33 anni di origine pakistana ma che abitava a Telgate (Bergamo) è annegato in località Casella di Tavernola. Si chiamava Abdul Mana ed era arrivato sul lago per fare il bagno con un amico.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Clusone, sono arrivate un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico, che hanno tentato di soccorrere il giovane, ma non c'è stato nulla da fare.



