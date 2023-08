Monza, Kyriakapoulos e i 2 ex Inter in campo

Kyriakapoulos sulla fascia sinistra rimasta orfana di Carlos Augusto, passato proprio in nerazzurro: per la prima di campionato in casa dell'Inter dell'altro ex Frattesi, il Monza sfoggia uno dei nuovi acquisti dal primo minuto, sabato alle 20.45. Meno dubbi per Palladino nell'impiegare dal primo minuto gli interisti che furono, D'Ambrosio e Gagliardini. Il primo, a segno anche in Coppa Italia, trova spazio da braccetto nella difesa con Caldirola e Pablo Marì centrale, con lo squalificato Izzo a ridurre le alternative per i brianzoli.

A centrocampo il Monza pensa al greco ex Sassuolo dalla parte opposta di Ciurria, con appunto Gagliardini accanto a Pessina nel lato basso del quadrato. Che in trequarti prevede Colpani e Caprari, con Mota riferimento offensivo. Poche chance per Maric da prima punta, con l'eventuale arretramento del portoghese al posto di Caprari.



