Milan, nuovo assetto e 3 nuovi giocatori in campo

Il Milan riparte dal nuovo modulo, quel 4-3-3 sperimentato nelle amichevoli estive e che dalla cintola in su promette tante nuove possibilità a Stefano Pioli per la trasferta di lunedì al Dall'Ara di Bologna, con fischio d'inizio alle 20.45. Rossoneri che lavorano sulla nuova impostazione tattica e poco oltre la difesa a quattro - con Kalulu da una parte in vantaggio su un Calabria non ancora al 100% e Theo Hernandez laterale nella fascia opposta, Thiaw con Tomori in mezzo - ci sarà Krunic a far da perno con i nuovi acquisti Reijnders e Loftus-Cheek ai suoi lati.

Nel tridente, ai fianchi di Giroud, Leao a sinistra e l'altro nuovo innesto Pulisic dall'altra parte. Verosimilmente atteso a partita in corso dalla staffetta con Chukwueze. Destinati a sedersi inizialmente in panchina gli altri colpi di mercato, da Okafor a Romero. Questo l'assetto del Milan al lunedì del rientro in classe, con tanto di mercato ancora in evoluzione: lavoro a parte per chi ha la valigia in mano, come Origi, Ballo-Touré, Caldara e Saelemaekers.



