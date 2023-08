Donna a passeggio con il cane aggredita da un cinghiale

Una donna di 47 anni è stata aggredita e ferita da un cinghiale nella serata di ieri, mentre era a passeggio con il cane in una località alle porte di Pavia.

La 47enne improvvisamente si è sentita colpire alle spalle da un cinghiale maschio, che era in giro con una femmina e tre piccoli nel centro abitato della frazione Frua di Travacò Siccomario (Pavia), a pochi chilometri dal capoluogo.

La donna è caduta a terra, riportando la frattura di un gomito e ferite in diverse parti del corpo: i medici l'hanno poi giudicata guaribile in 30 giorni. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione di altri residenti della zona. Fortunatamente il suo cane, un Terranova, è riuscito ad allontanare i cinghiali.

Nei mesi scorsi erano già stati segnalati cinghiali nei comuni fuori Pavia ed anche in Borgo Ticino, a poche centinaia di metri dal centro storico cittadino.



