Bahrami dedica a Renata Scotto concerto a Ponte di Legno

Alla notizia della morte del soprano Renata Scotto, Ramin Bahrami ha voluto dedicare alla "cara amica" il concerto a Ponte di Legno con cui ha concluso la rassegna 'Una montagna di cultura... la cultura in montagna".

'A World in Perfect Harmony' è il titolo dell'esibizione di ieri sera del pianista di origini persiane che ha voluto mandare un pensiero anche ai "fratelli e sorelle iraniani e a tutte le persone che combattono per la pace nel mondo".

L'armonia è quella di Bach, il compositore prediletto di Bahrami, che gli ha dedicato una ventina di dischi e di cui ieri ha eseguito Le Variazioni Goldberg. Ottanta minuti di musica ininterrotta fino all'applauso finale del pubblico, a cui hanno fatto seguito tre bis: Gole Sangam (Cuore di pietra) dell'iraniano Anoushiravan Rohani, "Lascia ch'io pianga" di Haendel e Preludio dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Bach.

"Possiamo ritenerci più che soddisfatti di questi venti giorni di eventi e incontri, avviati con la quattordicesima edizione di PontedilegnoPoesia - ha commentato Andrea Bulferetti, presidente di MirellaCultura che ha organizzato la rassegna in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca civica - e proseguiti con momenti suggestivi come il concerto di Giulia Rimonda al Sacrario del Tonale o quello di Guido Rimonda all'aria aperta di Vescasa e con le esibizioni di due mostri sacri, che sono anche grandi amici di Ponte di Legno, come Thiollier e Bahrami o della giovane artista napoletana Emilia Zamuner. Ma tutti i protagonisti delle nostre serate ci hanno proposto motivi di interesse".



