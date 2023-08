Atalanta, Toloi e Palomino a rischio per il Sassuolo

Rafael Toloi e José Palomino sono a rischio per l'Atalanta in vista della prima di campionato in casa del Sassuolo. I due difensori nella sessione mattutina sul campo a Zingonia si sono ancora allenati individualmente. Il capitano italobrasiliano sta recuperando dal risentimento al flessore destro accusato prima dell'amichevole del 5 agosto a Berlino, mentre l'argentino si trascina la lesione muscolare del 3 maggio scorso contro lo Spezia con rottura del tendine distale del semitendinoso destro. Prima sgambata sul campo, invece, per Charles De Ketelaere, ufficializzato mercoledì sera.

Dietro il terzetto titolare sarà Djimsiti-Scalvini-Kolasinac; nel 3-4-1-2 Pasalic a supporto delle punte Lookman e Scamacca se per Zapata dovesse perfezionarsi il trasferimento alla Roma, con Touré pronto a subentrare. Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo, dalle 18 alle 19, il saluto della squadra ai tifosi (aperta dalle 17 solo la Curva Nord con 9.061 spettatori di capienza) in occasione dell'allenamento congiunto con l'Under 23.



