Atalanta, Demiral all'Al-Ahli

Merih Demiral, già a disposizione della sua nuova società, lascia l'Atalanta per 20 milioni di euro dopo un biennio da 70 partite, 3 gol e altrettanti assist.

Ha già un accordo per un triennale con l'Al-Ahli, club saudita, a 13 milioni a stagione. Giunto a Zingonia dalla Juventus in prestito oneroso (3 milioni) con riscatto esercitato (20) la scorsa estate, il difensore nazionale turco, classe 1998, era praticamente fuori rosa e sul mercato fin dall'inizio del precampionato dopo il suo mancato trasferimento all'Inter nella sessione invernale del 2023. Si attende l'ufficialità a visite mediche completate.



