Un messicano vince tra i madonnari alla Fiera delle Grazie

Il 28enne artista messicano Ignacio De Jesus Chavez Salinas ha vinto il 49esimo Incontro Nazionale dei Madonnari di Grazie di Curtatone, aggiudicandosi il primo posto nella categoria Maestri Madonnari con l'opera dal titolo Virgen Dolorosa.

"L'iconografia romantica - si legge nelle motivazioni della giuria - si trasmuta in un atto di devozione quasi impressionistico. Il trattamento del colore ricorda la tradizione veneta e il mantovano Bazzani; affascinante è il non finito. Il volto della Vergine è l'unico dettaglio che l'artista ha messo a fuoco in un universo che pare illuminarsi nella tenebra".

Tra il 14 e 15 agosto sono stati 150 gli artisti del gessetto, provenienti da 16 paesi diversi, che hanno disegnato immagini sacre sul sagrato del santuario dedicato alla Madonna a Grazie, frazione di Curtatone, nel Mantovano. La giuria presieduta da Fabrizio Binacchi, capo redattore centrale di Rai Vaticano, ieri sera ha proclamato il vincitore, cui spetterà realizzare il bozzetto per la fiera dell'anno prossimo.



