E' stata trovata da una signora in un campo nei pressi dell'aeroporto di Bresso (Milano) e ora i carabinieri, a cui è stata affidata. stanno cercando il proprietario di una tartaruga di terra Testudo Hermanni che si era smarrita.

L'animale è stato preso in consegna dai carabinieri che, con i colleghi del reparto Cites (la convenzione sulla tutale delle specie protette), stanno verificando se il rettile ha un microchip per capire da dove venisse.



