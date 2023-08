Riprese le ricerche dell'11enne nelle acque del lago di Como

Sono riprese questa mattina le ricerche del corpo della bambina di 11 anni di origini senegalesi, scomparsa ieri nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte all'abitato di Mandello del Lario, luogo molto frequentati dai bagnanti.

Oltre ai Vigili del fuoco di Lecco e a numerosi volontari, sono stati mobilitati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, Torino e Genova. Viene utilizzata per le ricerche anche strumentazione di profondità teleguidata.

La piccola, assieme alle due sorelle e a un'amichetta, era in acqua nella zona della foce del torrente Meria, caratterizzata anche dalla presenza di fosse e correnti d'acqua, quando tutte le giovanissime si sono trovate in difficoltà. Sono intervenuti anche alcuni bagnanti. Tre ragazzine sono state raggiunte e portate in salvo, ma l'undicenne è scomparsa sott'acqua.



