Litiga e spara a un uomo, arrestato per tentato omicidio

Nel Pavese un uomo di 56 anni è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Voghera per tentato omicidio e detenzione di arma da sparo. I militari sono intervenuti in via Dettoni, dove alcuni abitanti avevano sentito il rumore di due colpi d'arma da fuoco e alcune grida.

Giunti sul posto, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno individuato la vittima, un 70enne residente nel palazzo, che era stato ferito al braccio e al volto dai colpi esplosi.

Da una prima ricostruzione, effettuata grazie ad alcune testimonianze e alla visione di alcuni filmati di videosorveglianza, è stato possibile individuare l'autore, il 56enne pregiudicato. In casa i militari gli hanno trovato due fucili da caccia a canne mozze, uno dei quali utilizzato per sparare all'anziano. L'uomo, al culmine di una lite, avrebbe infatti sparato attraverso la porta dell'abitazione del settantenne colpendolo al braccio e al volto.

La vittima, medicata sul posto da personale 118, è stata trasportata non in pericolo di vita al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia.

L'arrestato è stato portato in carcere a Pavia.



