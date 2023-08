Clare Waight Keller crea una nuova linea donna per Uniqlo

Clare Waight Keller disegnerà una collezione donna per il gigante dell'abbigliamento Uniqlo. Il debutto della nuova linea Uniqlo C, firmata dall'ex direttrice creativa di Chloé e Givenchy, è fissato per il 15 settembre con le proposte per l'autunno/inverno 2023.

"Sono onorata - dice la stilista inglese - che mi sia stato chiesto di creare una nuova label per UNIQLO. Da tempo apprezzo la sua filosofia di design LifeWear, fatta di innovazione tecnica e autenticità funzionale. Ho sempre ammirato l'estetica giapponese fatta di sottigliezza, semplicità e perfezione dei dettagli, quindi poter lavorare con il team UNIQLO per creare una nuova sensibilità per la mia collezione di abbigliamento femminile su scala globale è un'opportunità davvero entusiasmante." "UNIQLO : C - commenta Yukihiro Katsuta, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group e Responsabile Ricerca e Sviluppo di UNIQLO - segna un nuovo inizio per la linea femminile di UNIQLO. Credo che la ricchezza dell'esperienza di Clare e i suoi modelli che valorizzano appieno la donna moderna daranno vita a un nuovo standard di LifeWear per le donne. Ci auguriamo di continuare a lavorare con Clare ancora a lungo, creando collezioni piene di energia e sensibilità che deliziano chi le indossa".



