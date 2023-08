Calcio: De Ketelaere, Atalanta scelta giusta e squadra forte

"Ho scelto l'Atalanta perché è l'opportunità giusta al momento giusto, anche per il modo di giocare". Così il neo nerazzurro Charles De Ketelaere, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto, ai canali ufficiali del club bergamasco. "L'Atalanta - ha spiegato - mi seguiva dai tempi del Belgio. La mia impressione da avversario in maglia Milan è stata quella di una squadra con tante energie e qualità, sono arrivati quinti e quindi è una squadra molto forte.

L'ambiente perfetto per me - ha proseguito il fantasista belga, che ha scelto la maglia numero 17 -. Ho parlato anche con Gasperini, s'è detto contento del mio arrivo e sono contento anch'io. Penso che il futuro sia bello". Infine, la presentazione ai tifosi: "Mi piace molto lavorare ma anche passare il tempo con famiglia, amici e compagni - la chiosa di De Ketelaere -. Sono felice di cominciare a giocare, sono felice anche per i tifosi che mi hanno aspettato. Sono felice, ci vediamo presto, forza Atalanta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA