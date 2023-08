Boom al museo della Scienza di Milano, +52% di ingressi

Nei giorni del ponte di Ferragosto, fra domenica e martedì sono stati oltre 4mila i visitatori al museo nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano, di questi 2.200, quindi più della metà, hanno scelto il 15 agosto per visitare la struttura che ospita il sottomarino Toti, 36 esposizioni permanenti che vanno dalle macchine di Leonardo Da Vinci ai treni alle esplorazioni spaziali, 14 laboratori e opere d'arte digitale interattiva.

Si conferma in questo modo la tendenza positiva di quest'anno per il museo dove da giugno ad agosto sono arrivati 91.500 visitatori, il 17% in più dello stesso periodo dello scorso anni. Interessante il dato sulla provenienza: tre visitatori su quattro erano stranieri, soprattutto francesi, americani e tedeschi. Da inizio anno a luglio i visitatori sono stati 355.000 (di cui 34mila che hanno partecipato ad eventi) con un aumento delle presenze del 53% rispetto al 2022.

"I dati registrati durante il ponte di Ferragosto, così come quelli del trimestre estivo, confermano la fase di rinascita del turismo culturale e la città di Milano come meta tra le preferite del pubblico, soprattutto residente all'estero" ha osservato il direttore generale Fiorenzo Galli.

"Scienza e tecnologia, cuore delle nostre collezioni ed esposizioni, sono al centro del dibattito internazionale ed è compito della nostra istituzione, così come del circuito di tutti gli altri musei scientifici di cui facciamo parte (dal Deutsches Museum di Monaco al Science Museum di Londra, al Universcience di Parigi o al Kopernicus di Varsavia) - ha aggiunto -, interpretare la contemporaneità e far crescere la cittadinanza scientifica, volgendo lo sguardo oltre i propri confini ma senza mai perdere le proprie radici identitarie, che sono un grande valore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA