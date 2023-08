A Milano 'St-art up!', giovani a scuola di impresa culturale

Promuovere la cultura, valorizzare le bellezze artistiche, in particolare quelle lombarde, trasformando idee e progetti in un'impresa creativa, capace di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e individuare quali sono le formule organizzative più efficaci. Sono alcuni degli obiettivi del progetto di mentorship e avvio all'impresa dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni 'St-art up!'.

L'iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, è inserita tra i programmi di formazione messi a disposizione dalla Società Umanitaria di Milano.

Sono 60 le ore di corso gratuito in programma da settembre a novembre del 2023 e c'è tempo fino al 15 settembre per iscriversi. Ai partecipanti verranno fornite competenze specifiche e padronanza degli elementi teorici e pratici del settore delle imprese culturali e creative oltre che gli strumenti per dare concretezza alle loro idee imprenditoriali.

Sono tre i moduli, ciascuno da venti ore, che compongono il percorso formativo. La Lombardia vanta il maggior numero di siti Unesco in tutta Italia e l'obiettivo del progetto è quello di far nascere delle professionalità in grado di valorizzare e promuovere questo patrimonio.

Il percorso è finanziato da Regione Lombardia con il bando Together.



