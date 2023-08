A Ferragosto 12 mila visitatori ai musei civici di Milano

Sono stati 12 mila i visitatori che hanno approfittato del giorno di Ferragosto per visitare i musei civici di Milano e le mostre in programma a Palazzo Reale, un dato particolarmente significativo tenendo conto che erano chiusi il museo di Scienza Naturale e l'Acquario.

I due musei, tradizionalmente fra i più visitati dalle famiglie nei giorni di festa, si trovano infatti rispettivamente all'interno dei giardini Montanelli e del parco Sempione, che sono ancora chiusi dopo la bufera dello scorso 25 luglio che ha danneggiato molti alberi in città.

Sono stati 2880 i visitatori al Castello Sforzesco, 1690 al Museo del Novecento e 5.823 quelli che hanno visitato le mostre in corso a Palazzo Reale dedicate a Mario Nigro, Mario Dondero, Fabrizio Plessi, Omar Galliani e Xhixha e a Leandro Erlich. In particolare quest'ultima è stata scelta da 1118 persone.

In occasione del Ferragosto dalle 14 l'ingresso a tutti i musei era gratuito.



