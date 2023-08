"Sono profondamente rattristata per la scomparsa di Francesco Alberoni, scrittore e figura fondamentale per le scienze sociali in Italia. La sua curiosità e la sua infinita dedizione mancherà a me e a tutta l'Italia. In questo momento di dolore mi stringo fortemente ai suoi cari.

Grazie professore!". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni ricordando il sociologo scomparso.



