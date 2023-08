In Valtellina morto un altro cercatore di funghi

Un altro cercatore di funghi lombardo è morto nelle ultime ore nei boschi della Valtellina, dopo che nel weekend altre due persone avevano perso la vita, cadendo in dirupi nella stessa zona.

È stato ritrovato morto stamattina presto, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio) sui monti di Preda Rossa, un uomo di 55 anni, residente a Mariano Comense (Como) che ieri era uscito per cercare funghi, ma non è più rientrato.

Nella serata di ieri è stato lanciato l'allarme e le ricerche dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e del Soccorso alpino della Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco e carabinieri sono iniziate ieri sera e stamattina, intorno alle 6, il ritrovamento del corpo senza vita del comasco. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte.



