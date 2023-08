In 200 al pranzo di Ferragosto dell'Opera Cardinal Ferrari

Sono state oltre 200 le persone che oggi hanno partecipato a Milano al 'Grande Pranzo di Ferragosto' dell'Opera Cardinal Ferrari. Più di 20 i volontari che hanno servito le pietanze, un menù a 5 portate, con antipasto a base di bresaola, tomino e insalata russa; lasagne al ragù e funghi; tacchino tonnato con patate al forno; frutta dolce e caffè.

Tutto offerto dal partner Lidl Italia per i Carissimi dell'Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro diurno.

Durante la giornata sono intervenuti in visita la vice-sindaco di Milano Anna Scavuzzo e Monsignor Francesco Brugnaro, Vescovo emerito di Camerino che ha celebrato la messa insieme al parroco Don Antonio.

Nel 2022 il numero dei Carissimi di Opera Cardinal Ferrari è arrivato a 227, 39% in più rispetto al 2021 e, nel primo semestre 2023 si è raggiunto il numero di 270 tesserati che ha quindi portato ad un aumento dell'erogazione dei servizi.

"Aprire le porte di Casa Opera nelle giornate di festa, come tutti gli altri giorni e soprattutto alle persone senza dimora, vuol dire ancora una volta reagire all'emarginazione e alla solitudine di quest'epoca, non voltandosi dall'altra parte e trovando la bellezza della dignità", ha commentato Pasquale Seddio, presidente Opera Cardinal Ferrari.

"I volontari sono contagiosi, concreti, trasparenti e ambiziosi di dare il meglio - ha concluso Jean Pierre Bichard, responsabile Volontariato Opera Cardinal Ferrari -. L'entusiasmo di tutti loro rende ogni piccolo o grande gesto una leva per cambiare le cose e migliorare il mondo".



