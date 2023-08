Demiral verso l'Al Ahli, all'Atalanta 20 milioni

Un altro calciatore lascia la Serie A per andare a giocare nella Saudi League. Secondo quanto si apprende da fonti vicine all'Al Ahli, il club sta per ingaggiare il difensore turco dell'Atalanta Merih Demiral, che potrebbe partire già in giornata per la sua nuova destinazione.

Alla Dea per questo trasferimento andrebbero 20 milioni di euro, mentre non ci sono per ora cifre relative all'ingaggio del calciatore, che nei giorni scorsi era stato richiesto dalla Roma, club che la scorsa settimana aveva ceduto proprio all'Al Ahli il suo centrale brasiliano Roger Ibanez.



